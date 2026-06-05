Кумпилов: Адыгея вошла в топ-20 Национального рейтинга инвестклимата

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Адыгея вошла в топ-20 регионов страны по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Наша республика вошла в число 20 лучших регионов страны, заняв 19 место", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс", отчитываясь о работе делегации республики на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кумпилов заявил, что достигнутые результаты — это итог большой совместной работы органов власти, предпринимательского сообщества, институтов развития и всех, кто участвует в создании благоприятного делового климата в регионе. По словам главы региона, власти последовательно создают условия для развития бизнеса: снижают административные барьеры, совершенствуют меры поддержки, развивают инфраструктуру сопровождения инвесторов. Только через центр "Мой бизнес" за последние три года предпринимателям оказали около 8 тысяч услуг.

"Отдельно отмечу, что в обновленной методологии рейтинга учитывается работа по сохранению и вовлечению в экономический оборот объектов культурного наследия. Для Адыгеи это особенно важно", — сказал Кумпилов.

По его словам, регион не только создает новые возможности для экономики, но и сохраняет свою историю, восстанавливая знаковые объекты и привлекая инвесторов к их развитию.

"Впереди еще много задач. Продолжим работу по укреплению экономики республики, поддержке предпринимательства, привлечению инвестиций и реализации проектов, которые улучшают качество жизни людей", — подчеркнул глава региона.

Кумпилов также рассказал, что делегация республики планирует на полях ПМЭФ продолжить рабочие встречи в пятницу и подписать несколько важных соглашений.

Глава региона отметил, что уже встретился с коллегой из Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Регионы ведут несколько совместных проектов — их запустили по прежним договоренностям. Стороны постоянно обмениваются успешными практиками, организуют взаимные визиты творческих, научных и молодежных делегаций. Также налажено сотрудничество в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов.

"Например, в мае делегация Адыгеи приняла участие в Российско-Абхазском молодежном форуме в Нальчике, и ребята остались под большим впечатлением", — поделился Кумпилов.

Он подчеркнул, что в августе республика ждет молодежь Кабардино-Балкарии на традиционном слете "Фишт". Такие визиты происходят постоянно.

Кумпилов сообщил, что они с главой Кабардино-Балкарии договорились продолжать сотрудничество в ключевых отраслях, а также изучить резерв для дальнейшего усиления партнерства.