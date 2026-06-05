Краткий пересказ от РИА ИИ Эмир Кустурица заявил, что попытки отменить русскую культуру обречены на провал.

Русская культура является неотъемлемой частью европейской и мировой цивилизации, обладает самостоятельной ценностью и оказывает значительное влияние на развитие мировой гуманитарной мысли, науки и искусства.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что попытки отменить русскую культуру обречены на провал, поскольку она является неотъемлемой частью европейской и мировой цивилизации.

"Запад хочет отменить русскую культуру, но в реальности это невозможно, потому что русская культура — это огромная часть и европейской культуры", - сказал он, выступая на сессии "Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы" на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, русская культура обладает самостоятельной ценностью и оказывает значительное влияние на развитие мировой гуманитарной мысли, науки и искусства.

"Русская культура с русской наукой и с русской религией - это отдельный мир, в котором надо видеть будущее", - добавил режиссер.

Кустурица подчеркнул, что культурное наследие России остается важной частью мирового культурного пространства, а его значение выходит далеко за пределы национальных границ.