В Крыму отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МЧС России сообщило об отмене ракетной опасности в Республике Крым.
- Она длилась полтора часа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось полтора часа, сообщается в приложении МЧС России.
Опасность объявили днем в пятницу.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.
Предупреждение длилось полтора часа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18