Число задержанных поездов из Крыма сократилось до шести

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество задержанных пассажирских поездов "Таврия" из Крыма сократилось с восьми до шести.

По состоянию на 15:00 мск 5 июня несколько поездов следуют с задержками от 3 до 10 часов.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Количество задержанных пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России сократилось с восьми до шести, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".

"Сегодня, 5 июня, после вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, в пути задерживаются поезда "Таврия"", - говорится в сообщении компании.

Утром перевозчик сообщал о задержках восьми своих составов.

Так, по состоянию на 15.00 мск в пути следования задерживаются два поезда отправлением 3 июня: №078 Симферополь Санкт-Петербург - на 4,5 часа и №092 Севастополь Москва - на 10 часов. Еще задерживаются три состава, отправленные 4 июня: №076 Симферополь - Омск - на 3 часа, №028 Симферополь - Москва - на 3 часа и №092 Севастополь – Москва - на 8 часов.

Также задерживается на 6,5 часа поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня.