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Число задержанных поездов из Крыма сократилось до шести - РИА Новости, 05.06.2026
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15:42 05.06.2026
Число задержанных поездов из Крыма сократилось до шести

Количество задержанных поездов из Крыма сократилось с восьми до шести

© РИА НовостиНовый ускоренный поезд в Крым
Новый ускоренный поезд в Крым - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество задержанных пассажирских поездов "Таврия" из Крыма сократилось с восьми до шести.
  • По состоянию на 15:00 мск 5 июня несколько поездов следуют с задержками от 3 до 10 часов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Количество задержанных пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России сократилось с восьми до шести, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
"Сегодня, 5 июня, после вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью, в пути задерживаются поезда "Таврия"", - говорится в сообщении компании.
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Утром перевозчик сообщал о задержках восьми своих составов.
Так, по состоянию на 15.00 мск в пути следования задерживаются два поезда отправлением 3 июня: №078 Симферополь - Санкт-Петербург - на 4,5 часа и №092 СевастопольМосква - на 10 часов. Еще задерживаются три состава, отправленные 4 июня: №076 Симферополь - Омск - на 3 часа, №028 Симферополь - Москва - на 3 часа и №092 Севастополь – Москва - на 8 часов.
Также задерживается на 6,5 часа поезд №098 Симферополь - Москва отправлением 5 июня.
Как сообщал перевозчик накануне, утром в четверг было задержано 13 поездов из-за приостановки движения на фоне опасности БПЛА.
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