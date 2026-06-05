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Захарова прокомментировала финансовый кризис в ООН - РИА Новости, 05.06.2026
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03:52 05.06.2026 (обновлено: 06:14 05.06.2026)
Захарова прокомментировала финансовый кризис в ООН

Захарова прокомментировала финансовый кризис в ООН фразой из "Служебного романа"

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию с задержками выплат США в ООН с фразой из фильма «Служебный роман».
  • ООН находится на грани банкротства из-за неуплаты взносов США и КНР, при этом США имеют просроченные платежи в размере четырех миллиардов долларов.
  • На фоне финансовых трудностей ООН вынужденно провел масштабное сокращение расходов.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о финансовом кризисе в ООН, вспомнила фразу из фильма "Служебный роман", отметив, что она "очень подходит", ее слова приводит газета "Известия".
"Вашингтон задерживает выплаты до конца года, при этом делает это регулярно. Я вспоминаю фразу актрисы (Светланы) Немаляевой в фильме "Служебный роман". Она говорит: "Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило". Правда, очень подходит", — сказала Захарова на брифинге на ПМЭФ в четверг.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что ООН находится на грани банкротства, так как США и Китая не вносят платежи организации. Как отметило издание, Соединенные Штаты имеют просроченные платежи ООН в размере четырех миллиардов долларов. Издание напоминает, что США также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов.
На фоне финансовых трудностей ООН вынужденно провела масштабное сокращение расходов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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