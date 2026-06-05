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"Формула‑1" продлила контракт на проведение Гран‑при Лас-Вегаса - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
01:58 05.06.2026
"Формула‑1" продлила контракт на проведение Гран‑при Лас-Вегаса

"Формула‑1" продлила контракт на проведение Гран‑при Лас-Вегаса до 2037 года

© Соцсети "Формулы-1"Болид Формулы-1
Болид Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Соцсети "Формулы-1"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Формула-1» продлила контракт на проведение Гран-при Лас-Вегаса до 2037 года.
  • Четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен одержал победы в Гран-при Лас-Вегаса в 2023 и 2025 годах, а британский пилот Джордж Рассел выиграл в 2024 году.
  • В 2026 году Гран-при Лас-Вегаса пройдет с 19 по 21 ноября.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Формула‑1" продлила контракт на проведение Гран‑при Лас-Вегаса до 2037 года, сообщается на сайте организации.
Современный Гран-при Лас-Вегаса проводится с 2023 года. За это время две победы одержал четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен (в 2023 и 2025 годах) из "Ред Булл", также победителем становился британский пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел (2024).
"Мы очень рады, что "Формула-1" продолжит проводить гонки в Лас-Вегасе еще долгие годы. С момента своего дебюта в 2023 году это мероприятие стало выдающимся, быстро зарекомендовав себя как первоклассное место для великолепных гонок, развлечений мирового уровня, встречи мировых бизнес-лидеров, знаменитостей первой величины и влиятельных лиц", - заявил президент и генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.
В 2026 году Гран-при Лас-Вегаса пройдет с 19 по 21 ноября.
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