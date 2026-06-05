Трамп заявил, что он и Вэнс вовлечены в урегулирование украинского вопроса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что он вовлечен в урегулирование конфликта на Украине.
- Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс тоже участвует в этом процессе.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он сам и вице-президент Джей Ди Вэнс вовлечены в урегулирование конфликта на Украине и хотят, чтобы тот завершился.
"Мы все вовлечены в это. Джей Ди тоже", - сказа Трамп журналистам.
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