Диалог по Украине стоит на паузе, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог по урегулированию конфликта на Украине фактически стоит на паузе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Песков отметил, что контакты с США продолжаются, несмотря на приостановку процесса урегулирования на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Диалог по урегулированию конфликта на Украине фактически стоит на паузе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с США нет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.