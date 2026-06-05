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Кондратьев подписал соглашение о создании Музея ВОВ в Сочи - РИА Новости, 05.06.2026
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Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
16:44 05.06.2026
Кондратьев подписал соглашение о создании Музея ВОВ в Сочи

Кондратьев на ПМЭФ подписал соглашение о создании Музея ВОВ в Сочи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках ПМЭФ-2026 заключил соглашение с инвесторами о создании Музея Великой Отечественной войны в Сочи, посвященного его роли города-госпиталя, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Вениамин Кондратьев на ПМЭФ подписал соглашение о создании в Сочи Музея Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе.
Кондратьев в ходе встречи с представителями инвесторов отметил, что подобные проекты развивают познавательный туризм, что наполняет отдых особым содержанием.
"В новом Музее Великой Отечественной войны молодежь сможет узнать об истории региона и роли города-госпиталя Сочи, в котором прошли лечение сотни тысяч солдат", - приводит слова губернатора пресс-служба администрации региона.
Власти курорта совместно с администрацией Краснодарского края уже приступили к подбору подходящего для строительства участка, написал в своем канале на платформе "Макс" глава Сочи Андрей Прошунин. Он так же принял участие во встрече с инвесторами.
Церемония подписания документа состоялась при участии председателя законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, вице-губернатора Александра Руппеля и министра курортов, туризма и олимпийского наследия Василия Воробьева, добавляет пресс-служба администрации Кубани.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевСочиПМЭФ
 
 
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