Кондратьев подписал соглашение о создании Музея ВОВ в Сочи

КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках ПМЭФ-2026 заключил соглашение с инвесторами о создании Музея Великой Отечественной войны в Сочи, посвященного его роли города-госпиталя, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Вениамин Кондратьев на ПМЭФ подписал соглашение о создании в Сочи Музея Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе.

Кондратьев в ходе встречи с представителями инвесторов отметил, что подобные проекты развивают познавательный туризм, что наполняет отдых особым содержанием.

"В новом Музее Великой Отечественной войны молодежь сможет узнать об истории региона и роли города-госпиталя Сочи, в котором прошли лечение сотни тысяч солдат", - приводит слова губернатора пресс-служба администрации региона.

Власти курорта совместно с администрацией Краснодарского края уже приступили к подбору подходящего для строительства участка, написал в своем канале на платформе "Макс" глава Сочи Андрей Прошунин. Он так же принял участие во встрече с инвесторами.