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Комплекс по переработке 800 т зерна в сутки построят в Смоленской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:09 05.06.2026
Комплекс по переработке 800 т зерна в сутки построят в Смоленской области

Анохин: комплекс по переработке зерна построят в Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/TelegramВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Новый сельскохозяйственный комплекс по переработке зерна построят на территории Рославльского муниципального округа Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин в своем канале на платформе "Макс".
"В рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве сельскохозяйственного комплекса на территории Рославльского муниципального округа. Инвестором выступит ООО "Брянская мясная компания", входящее в группу "Мираторг". Общий объем инвестиций составляет 650 миллионов рублей", - написал губернатор Смоленской области.
По его словам, мощность объекта составит 800 тонн зерна в сутки. Зерно будет проходить полный цикл обработки: входной контроль в лаборатории, первичную подработку, сушку и сортировку в соответствии с требованиями ГОСТ. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.
Губернатор добавил также, что Смоленская область планомерно выстраивает сотрудничество с крупнейшими агропромышленными холдингами страны, что особенно важно для сельхозпроизводителей Смоленской области и соседних регионов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Смоленская областьВасилий АнохинПМЭФ
 
 
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