Комплекс по переработке 800 т зерна в сутки построят в Смоленской области

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Новый сельскохозяйственный комплекс по переработке зерна построят на территории Рославльского муниципального округа Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин в своем канале на платформе "Макс".

"В рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве сельскохозяйственного комплекса на территории Рославльского муниципального округа. Инвестором выступит ООО "Брянская мясная компания", входящее в группу "Мираторг". Общий объем инвестиций составляет 650 миллионов рублей", - написал губернатор Смоленской области.

По его словам, мощность объекта составит 800 тонн зерна в сутки. Зерно будет проходить полный цикл обработки: входной контроль в лаборатории, первичную подработку, сушку и сортировку в соответствии с требованиями ГОСТ. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.

Губернатор добавил также, что Смоленская область планомерно выстраивает сотрудничество с крупнейшими агропромышленными холдингами страны, что особенно важно для сельхозпроизводителей Смоленской области и соседних регионов.