РЖД и "Билайн" будут внедрять сервисы технологии квантовых коммуникаций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РЖД и "Билайн" заключили соглашение о совместном внедрении сервисов технологии квантовых коммуникаций, сообщил перевозчик.

"ОАО "Российские железные дороги" и ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области практического внедрения технологии квантовых коммуникаций", - говорится в сообщении РЖД.

Стороны договорились развивать и внедрять сервисы с использованием квантовых коммуникаций, а также масштабировать технологию на объектах критической информационной инфраструктуры потенциальных потребителей с разработкой оптимальных, эффективных и конкурентоспособных решений.

"Внедрение квантовых коммуникаций является важнейшим элементом технологического развития и суверенитета страны. Наша компания готова предоставлять внешним потребителям весь спектр сервисов и услуг с применением технологии квантовых коммуникаций", - приводятся в сообщении слова замгендиректора РЖД Валерия Танаева.

Эксперты РЖД, по его словам, готовы оказать поддержку в выполнении требований регуляторов, индивидуальном выборе оптимальных технических решений, учитывающих все особенности инфраструктуры клиента.

"Также мы открыты к участию в совместных проектах масштабирования магистральной квантовой сети и развития перспективных технологий в рамках реализации дорожной карты", — добавил Танаев.

Заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу “Билайна” Максим Зайков отметил, что квантовые коммуникации – это не технология будущего, а настоящее, которое уже сегодня меняет подходы к информационной безопасности.

“Для “Билайна” это стратегическое направление, и партнерство с РЖД, одной из крупнейших транспортных и инфраструктурных компаний мира, – мощный импульс для развития и масштабирования квантовых решений в России. Вместе мы не только усилим защиту объектов критической инфраструктуры, но и создадим отраслевые стандарты применения квантовых технологий, будем способствовать обмену экспертизой и проведению совместных исследований. Уверен, что наше сотрудничество внесет существенный вклад в технологический суверенитет страны в области квантовых коммуникаций”, – указал Зайков.