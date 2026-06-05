Колосков включил пять сборных в число фаворитов чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира будут сборные Испании, Франции, Аргентины, Бразилии и Англии.

Мировое первенство с участием 48 команд пройдет в Мексике, США и Канаде в период с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

"Я считаю, что пять сборных будут фаворитами чемпионата мира. На мой взгляд, это команды Испании, Франции, Аргентины, Бразилии и Англии. Но многое будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к турниру", - сказал Колосков.