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Колосков включил пять сборных в число фаворитов чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
11:13 05.06.2026 (обновлено: 11:14 05.06.2026)
Колосков включил пять сборных в число фаворитов чемпионата мира по футболу

РИА Новости: Колосков назвал пять фаворитов чемпионата мира по футболу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира сборные Испании, Франции, Аргентины, Бразилии и Англии.
  • Чемпионат мира с участием 48 команд пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира будут сборные Испании, Франции, Аргентины, Бразилии и Англии.
Мировое первенство с участием 48 команд пройдет в Мексике, США и Канаде в период с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
"Я считаю, что пять сборных будут фаворитами чемпионата мира. На мой взгляд, это команды Испании, Франции, Аргентины, Бразилии и Англии. Но многое будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к турниру", - сказал Колосков.
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