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Экс-игрок НФЛ рассказал, как кофе может улучшить результат от тренировок - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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01:37 05.06.2026
Экс-игрок НФЛ рассказал, как кофе может улучшить результат от тренировок

Ярощук: кофе может улучшить результат от тренировок, если употреблять его в меру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кофеин может улучшать некоторые аспекты спортивной формы: повышается внимательность, увеличиваются скорость реакции и выносливость.
  • При потреблении кофе следует соблюдать меру и внимательно следить за своим здоровьем.
  • Реакция на кофеин у спортсменов может быть разной из-за генетических особенностей.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Люди, которые занимаются спортом, могут улучшить свои результаты с помощью кофе, но в его потреблении нужно соблюдать меру, рассказал в интервью РИА Новости бывший игрок американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Илья Ярощук.
"Кофеин действительно может улучшать некоторые аспекты спортивной формы при правильном использовании: повышается внимательность, увеличиваются скорость реакции, выносливость, появляются ощущение энергии и концентрация во время тренировок или матчей", - сказал собеседник агентства.
В то же время Ярощук предупредил, что при потреблении кофе следует соблюдать меру и внимательно следить за своим здоровьем. Кроме того, по его словам, такой метод может подходить не всем атлетам.
"Некоторые спортсмены очень хорошо реагируют на кофеин, тогда как у других он вызывает тревожность, дрожь или проблемы со сном. Генетика здесь играет большую роль, но в конечном счете полезно следовать русской пословице: все хорошо в меру", - заключил бывший игрок НФЛ.
Ярощук, чьи родители приехали в США в 1950-е годы, - один из немногих русских игроков, выступавших в Национальной футбольной лиге. Он играл за "Сан-Франциско Форти Найнерс", "Майами Долфинс", "Финикс Кардиналс", "Нью-Ингленд Пэтриотс".
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