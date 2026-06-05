Экс-игрок НФЛ рассказал, как кофе может улучшить результат от тренировок

Краткий пересказ от РИА ИИ Кофеин может улучшать некоторые аспекты спортивной формы: повышается внимательность, увеличиваются скорость реакции и выносливость.

При потреблении кофе следует соблюдать меру и внимательно следить за своим здоровьем.

Реакция на кофеин у спортсменов может быть разной из-за генетических особенностей.

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Люди, которые занимаются спортом, могут улучшить свои результаты с помощью кофе, но в его потреблении нужно соблюдать меру, рассказал в интервью РИА Новости бывший игрок американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Илья Ярощук.

"Кофеин действительно может улучшать некоторые аспекты спортивной формы при правильном использовании: повышается внимательность, увеличиваются скорость реакции, выносливость, появляются ощущение энергии и концентрация во время тренировок или матчей", - сказал собеседник агентства.

В то же время Ярощук предупредил, что при потреблении кофе следует соблюдать меру и внимательно следить за своим здоровьем. Кроме того, по его словам, такой метод может подходить не всем атлетам.

"Некоторые спортсмены очень хорошо реагируют на кофеин, тогда как у других он вызывает тревожность, дрожь или проблемы со сном. Генетика здесь играет большую роль, но в конечном счете полезно следовать русской пословице: все хорошо в меру", - заключил бывший игрок НФЛ.