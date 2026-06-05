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Глава Приангарья на ПМЭФ подписал соглашение по золоторудному месторождению - РИА Новости, 05.06.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
11:25 05.06.2026
Глава Приангарья на ПМЭФ подписал соглашение по золоторудному месторождению

Кобзев на ПМЭФ подписал соглашение по золоторудному месторождению

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИгорь Кобзев
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 июн - РИА Новости. Соглашение об освоении золоторудного месторождения Урях на севере Иркутской области подписал губернатор Игорь Кобзев с компанией "Нордголд" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Правительство Иркутской области и компания "Нордголд" заключили соглашение об освоении золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе. Суммарные инвестиции в проект оцениваются более чем в 30 миллиардов рублей. Разработка месторождения планируется с 2031 года", - говорится в сообщении.
Подпись под документом на ПМЭФ вместе с Кобзевым поставил генеральный директор "Нордголд" Георгий Смирнов. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината с карьером и золотоизвлекательной фабрикой, а также модернизацию дорожной инфраструктуры и переправы через реку Витим. Оператором выступит ООО "Урях".
Ожидается, что новый ГОК создаст более 700 рабочих мест и обеспечит существенные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, уточнили в пресс-службе. Для Бодайбинского района – исторического центра золотодобычи региона – проект станет одним из системообразующих.
Для освоения месторождения, расположенного в отдаленной гористой местности, потребуется модернизировать участок дороги от трассы Таксимо – Бодайбо до Витима, а также построить причалы и организовать грузовую и пассажирскую переправу.
Кобзева отметил принципиальную важность того, что инвестор берет на себя обязательства не только по добыче, но и по строительству дорог и переправы – создание инфраструктуры очень важно для развития северных территорий региона. Со своей стороны правительство региона обеспечит административное сопровождение и решение земельных вопросов.
"Нордголд" – российская золотодобывающая компания с активами в СНГ и Африке, штаб-квартира находится в Москве. Основные производственные мощности "Нордголд" в России расположены в Якутии, где компания последовательно развивает золотодобывающий кластер Гросс, в 2024 году компания приобрела лицензию на полиметаллический проект Сардана в Усть-Майском районе Якутии. Также компании принадлежат геологоразведочные активы в нескольких регионах России.
 
Иркутская областьПМЭФИгорь КобзевБодайбинский район
 
 
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