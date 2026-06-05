Итальянский теннисист Флавио Коболли во время игры против Закари Свайды в четвертом круге Открытого чемпионата Франции

© REUTERS / Stephanie Lecocq Итальянский теннисист Флавио Коболли во время игры против Закари Свайды в четвертом круге Открытого чемпионата Франции

Коболли сыграет со Зверевым в финале "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянский теннисист Флавио Коболли стал финалистом Открытого чемпионата Франции после снятия своего соотечественника Маттео Арнальди.

В финале Коболли сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Флавио Коболли стал финалистом Открытого чемпионата Франции после снятия своего соотечественника Маттео Арнальди, сообщается на сайте турнира.

Полуфинальный матч должен был пройти в пятницу. Арнальди был вынужден сняться из-за вирусного заболевания. Оба игрока провели совместную пресс-конференцию, где сообщили об этой ситуации.

В финале 24-летний Коболли сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.