Коболли сыграет со Зверевым в финале "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский теннисист Флавио Коболли стал финалистом Открытого чемпионата Франции после снятия своего соотечественника Маттео Арнальди.
- В финале Коболли сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Флавио Коболли стал финалистом Открытого чемпионата Франции после снятия своего соотечественника Маттео Арнальди, сообщается на сайте турнира.
Полуфинальный матч должен был пройти в пятницу. Арнальди был вынужден сняться из-за вирусного заболевания. Оба игрока провели совместную пресс-конференцию, где сообщили об этой ситуации.
Roland Garros ATP
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
0 : 0
В финале 24-летний Коболли сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
Коболли впервые сыграет в финале турнира Большого шлема. Спортсмен занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).