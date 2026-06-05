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Коболли сыграет со Зверевым в финале "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Теннис
 
20:18 05.06.2026
Коболли сыграет со Зверевым в финале "Ролан Гаррос"

Итальянец Коболли впервые вышел в финал "Ролан Гаррос" после снятия Арнальди

© REUTERS / Stephanie LecocqИтальянский теннисист Флавио Коболли во время игры против Закари Свайды в четвертом круге Открытого чемпионата Франции
Итальянский теннисист Флавио Коболли во время игры против Закари Свайды в четвертом круге Открытого чемпионата Франции - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Stephanie Lecocq
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский теннисист Флавио Коболли стал финалистом Открытого чемпионата Франции после снятия своего соотечественника Маттео Арнальди.
  • В финале Коболли сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Флавио Коболли стал финалистом Открытого чемпионата Франции после снятия своего соотечественника Маттео Арнальди, сообщается на сайте турнира.
Полуфинальный матч должен был пройти в пятницу. Арнальди был вынужден сняться из-за вирусного заболевания. Оба игрока провели совместную пресс-конференцию, где сообщили об этой ситуации.
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Маттео Арнальди
0 : 0
Флавио Коболли
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале 24-летний Коболли сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
Коболли впервые сыграет в финале турнира Большого шлема. Спортсмен занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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