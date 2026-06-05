Кнайсль отметила отличное чувство юмора Путина и Лаврова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль отметила отличное чувство юмора президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.