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Кнайсль отметила отличное чувство юмора Путина и Лаврова - РИА Новости, 05.06.2026
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20:47 05.06.2026
Кнайсль отметила отличное чувство юмора Путина и Лаврова

Кнайсль заявила, что ценит чувство юмора Путина и Лаврова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карин Кнайсль . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карин Кнайсль отметила отличное чувство юмора президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль отметила отличное чувство юмора президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
"Я всегда ценила это качество во Владимире Путине и Сергее Лаврове. Ум и чувство юмора. К сожалению, в других странах мы видим как юмор исчезает", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияАвстрияВладимир ПутинСергей ЛавровКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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