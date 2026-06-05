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Кнайсль восхитилась словами Путина об экономике - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:48 05.06.2026
Кнайсль восхитилась словами Путина об экономике

РИА Новости: Кнайсль назвала заявления Путина о российской экономике умным ходом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила заявления российского президента Владимира Путина об экономике во время его речи на пленарном заседании ПМЭФ.
  • Путин заявил, что российская экономика достигла уровня, на котором страны ЕС живут последние годы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль сказала, что ей особенно понравились заявления российского президента Владимира Путина об экономике во время его речи на пленарном заседании ПМЭФ.
«
"Путин, конечно, реагировал на заявления о российской экономике в мировых СМИ. Он сделал умный ход и ответил, что российская экономика сейчас достигла того уровня, в котором страны ЕС живут последние годы" , - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026Карин КнайсльВладимир ПутинЭкономика
 
 
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