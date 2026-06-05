Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила заявления российского президента Владимира Путина об экономике во время его речи на пленарном заседании ПМЭФ.
- Путин заявил, что российская экономика достигла уровня, на котором страны ЕС живут последние годы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль сказала, что ей особенно понравились заявления российского президента Владимира Путина об экономике во время его речи на пленарном заседании ПМЭФ.
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"Путин, конечно, реагировал на заявления о российской экономике в мировых СМИ. Он сделал умный ход и ответил, что российская экономика сейчас достигла того уровня, в котором страны ЕС живут последние годы" , - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.