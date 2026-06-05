Кнайсль восхитилась словами Путина об экономике

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"Путин, конечно, реагировал на заявления о российской экономике в мировых СМИ. Он сделал умный ход и ответил, что российская экономика сейчас достигла того уровня, в котором страны ЕС живут последние годы" , - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.