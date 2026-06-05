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Как ухаживать за клубникой в июне - РИА Новости, 05.06.2026
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18:20 05.06.2026 (обновлено: 18:35 05.06.2026)

Как ухаживать за клубникой в июне

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПродажа клубники
Продажа клубники - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Продажа клубники
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Начало июня — решающее время для клубничных грядок в большинстве регионов. Бутоны уже на подходе, и именно сейчас закладываются размер, сладость и количество будущего урожая.

Золотые правила полива

Клубника (садовая земляника) — дама капризная. У нее поверхностная корневая система — около 80-90% всасывающих корней расположены в верхнем слое почвы на глубине 10-30 сантиметров.
Она физически не может достать воду из глубины, как малина или смородина, поэтому пересыхание земли для нее фатально. Но и заливать грядку до состояния болота нельзя — сгниют корни.
  • Как поливать: Строго под корень. Земля должна пропитаться на глубину 20-30 сантиметров.
  • Какая вода: Вода из бочки (+20 °C). Ледяная вода из скважины (+4..+6 °C) устраивает корням температурный шок. Клетки перестают впитывать влагу, начинается загнивание, а растение от стресса сбрасывает бутоны.
  • Частота: До цветения — 1-2 раза в неделю (если нет дождей). Как только раскрываются бутоны и начинают формироваться завязи, потребность во влаге вырастает вдвое — именно сейчас закладывается размер ягод. В засушливые дни грядки поят каждые 2-3 дня. Главное правило — лить воду строго под корень (или использовать капельные ленты), чтобы цветки и листья оставались сухими. Излишнее дождевание по кустам смоет пыльцу и спровоцирует вспышку серой гнили.
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкВыращивание клубники
Выращивание клубники - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выращивание клубники

Секретное меню: чем подкормить перед цветением

Растению требуются ресурсы, чтобы сформировать крупные плоды. На данном этапе азотные удобрения (навоз, птичий помет, травяной настой) строго противопоказаны — спровоцируют бурный рост зеленой массы (лопухов) в ущерб урожаю. Сейчас клубнике необходимы фосфор, калий и микроэлементы.
  • Калийный заряд: Калий отвечает за сладость и размер ягод. Подойдет сульфат калия (1 ст. л. на 10 л воды) или обычная древесная зола (1 стакан на ведро воды). 0,5 л под каждый куст.
  • Борный бустер (секрет огромных ягод): Бор помогает клубнике завязать каждую ягодку, чтобы не было пустоцветов. Как только выдвигаются бутоны, опрыскать кусты по листу раствором борной кислоты (2 гр порошка на 10 л теплой воды).

Удаление усов и сорняков

Пока клубника не зацвела, нужно навести на грядке порядок.
  • Удаление усов: В начале июня клубника начинает гнать усы. Куст тратит на них колоссальное количество сил. Если нужны ягоды, а не рассада — усы необходимо безжалостно срезать секатором или ножницами (обрывать руками нельзя, чтобы не повредить рожковую часть куста).
  • Прополка и бережное рыхление: Сорняки забирают самое полезное питание, их удаляют. Землю вокруг кустов аккуратно рыхлят, но очень поверхностно (на глубину не более 3-4 см), чтобы не задеть нежную корневую систему.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Клубника

Зачем мульчировать грядку прямо сейчас

Мульчирование — укрытие почвы вокруг кустов защитным слоем. Это нужно сделать строго до того, как ягоды начнут ложиться на землю.
Чем укрывать: Сухая солома, хвойный опад, хорошо подсушенная на солнце скошенная трава (сено) или специальное черное агроволокно (спанбонд).
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