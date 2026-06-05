В Kaspersky рассказали о росте числа DDoS-атак на компании в России и СНГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Число DDoS-атак на компании России и СНГ в январе — мае 2026 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее атакуемыми отраслями остаются телеком, финансовый сектор и государственные организации.

Атаки становятся продолжительнее, мощнее и технически сложнее: мощность отдельных атак выросла на 173%, а атаки свыше 200 Гбит/с участились на 215%.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Число DDoS-атак на компании России и СНГ в январе-мае выросло на 27% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, наиболее атакуемыми отраслями остаются телеком, финансовый сектор и государственные организации, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского" в рамках ПМЭФ-2026.

"За период с января по май 2026 года число DDoS-атак в России и странах СНГ увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наряду с ростом числа инцидентов существенно изменился их характер: атаки становятся продолжительнее, мощнее и технически сложнее. Наиболее атакуемыми отраслями остаются телеком, финансовый сектор и государственные организации; мощность отдельных атак выросла на 173%, а атаки свыше 200 Гбит/с участились на 215%", - сообщили в компании.

Так, в январе 2026 года число массовых автоматизированных атак выросло на 54% по сравнению с январем 2025 года. В первые рабочие недели января трафик на корпоративные порталы и государственные сервисы резко возрастает: люди возвращаются к работе, оплачивают накопившиеся счета, подают заявления. Злоумышленники намеренно выбирают этот момент, когда перегруженная инфраструктура менее устойчива к дополнительной нагрузке, а ущерб от недоступности сервиса максимален.

В феврале зафиксирован первый пиковый всплеск - максимальное число инцидентов за наблюдаемый период, средняя продолжительность атак превысила 48 часов, ряд атак продолжался свыше 14 дней. В марте общее число атак незначительно снизилось, однако доля многовекторных инцидентов, сочетающих объемную нагрузку и воздействие на прикладной уровень, превысила 40%.

"Апрель ознаменовался вторым и более мощным пиком: число атак выросло на 61% по сравнению с апрелем 2025 года. Один из факторов всплеска - расширение доступности платформ DDoS-as-a-Service. В мае общее число инцидентов несколько стабилизировалось относительно апрельского пика, однако средняя сложность атак продолжила расти: злоумышленники постепенно переходили от массовых операций к таргетированным кампаниям против конкретных организаций", - добавили там.

Кроме того, значительно выросла роль облачной и виртуальной инфраструктуры как источника атакующего трафика. Злоумышленники активно арендуют ресурсы у облачных провайдеров для быстрого масштабирования нагрузки. Кроме того, автоматизированные боты научились точнее имитировать поведение реальных пользователей, что создает дополнительную нагрузку на системы антибот-защиты.

Лаборатория Касперского " напоминает, что необходимо поддерживать веб-ресурсы и доверять специалистам, которые имеют практический опыт работы в условиях высоких и длительных нагрузок, а также проверить соглашения с провайдерами интернет-услуг и убедиться в наличии актуальных контактов для экстренной связи на случай продолжительных атак.