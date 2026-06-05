ВСУ за сутки выпустили по Херсонской области 171 беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сальдо сообщил, украинские войска выпустили 171 беспилотник по населенным пунктам Херсонской области за сутки.
- Под удар попали около 30 городов и сел области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили за сутки по населенным пунктам Херсонской области 171 беспилотник, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья 171 беспилотник", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, всего под удар попали около 30 городов и сел области.
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