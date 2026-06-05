ВСУ за сутки выпустили по Херсонской области 171 беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили за сутки по населенным пунктам Херсонской области 171 беспилотник, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, всего под удар попали около 30 городов и сел области.