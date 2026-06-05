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Воробьев: немецкий капитал остается крупным инвестором в Подмосковье - РИА Новости, 05.06.2026
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Новости Подмосковья
 
19:21 05.06.2026
Воробьев: немецкий капитал остается крупным инвестором в Подмосковье

Воробьев: немецкий капитал остается крупным зарубежным инвестором Подмосковья

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями немецкого бизнеса на полях ПМЭФ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями немецкого бизнеса на полях ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями немецкого бизнеса на полях ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья, в регионе реализуются свыше 50 проектов с представителями немецкого бизнеса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья", - написал Воробьев в своем Telegram-канале по итогам встречи с представителями немецкого бизнеса на ПМЭФ.
Губернатор также отметил, что сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 немецких компаний продолжают работать в штатном режиме. Среди них — Wilo, Linde Gas, Rehau.
"Важно, что наши партнеры не просто сохраняют бизнес в Подмосковье, а продолжают инвестировать, создавать новые рабочие места и участвовать в развитии экономики региона", - добавил Воробьев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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