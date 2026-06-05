Воробьев: немецкий капитал остается крупным инвестором в Подмосковье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья, в регионе реализуются свыше 50 проектов с представителями немецкого бизнеса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья", - написал Воробьев в своем Telegram-канале по итогам встречи с представителями немецкого бизнеса на ПМЭФ.

Губернатор также отметил, что сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 немецких компаний продолжают работать в штатном режиме. Среди них — Wilo, Linde Gas, Rehau.

"Важно, что наши партнеры не просто сохраняют бизнес в Подмосковье, а продолжают инвестировать, создавать новые рабочие места и участвовать в развитии экономики региона", - добавил Воробьев.