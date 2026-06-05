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Депутат АдГ оценил кандидатуру Шредера как переговорщика от Европы - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
00:52 05.06.2026
Депутат АдГ оценил кандидатуру Шредера как переговорщика от Европы

Котре: Шредер является подходящей кандидатурой для налаживания диалога РФ и ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГерхард Шрёдер
Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Герхард Шрёдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер — подходящий кандидат для налаживания диалога между Европой и Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер является подходящим кандидатом для налаживания диалога между Европой и Россией, он понимает, насколько важно мирное сотрудничество, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Да, бывший канцлер Герхард Шредер - подходящий человек для этой роли. Он пользуется доказанным доверием со стороны России и понимает, насколько важно мирное сотрудничество. Сможет ли именно он сдвинуть этот процесс с мертвой точки, покажет время", - заявил Котре на полях ПМЭФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 23:06
 
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