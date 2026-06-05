Депутат АдГ оценил кандидатуру Шредера как переговорщика от Европы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер является подходящим кандидатом для налаживания диалога между Европой и Россией, он понимает, насколько важно мирное сотрудничество, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.