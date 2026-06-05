Кабышев призвал провести экспертизу ИИ до внедрения в госстандарты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Государство должно провести ценностную экспертизу ИИ до внедрения его в государственные образовательные стандарты, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

"Есть поручение президента к 1 сентября подготовить изменения во все федеральные государственные образовательные стандарты, внедряя туда ИИ. Здесь государство должно взять на себя ответственность проведения ценностной экспертизы искусственного интеллекта", - сказал Кабышев в ходе сессии "Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий".