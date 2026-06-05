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Кабышев призвал провести экспертизу ИИ до внедрения в госстандарты - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:01 05.06.2026
Кабышев призвал провести экспертизу ИИ до внедрения в госстандарты

Кабышев: нужно провести ценностную экспертизу ИИ до внедрения в образование

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев
Председатель комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил на ПМЭФ о необходимости проведения ценностной экспертизы ИИ перед его внедрением в государственные образовательные стандарты.
  • По словам Кабышева, президент поручил к 1 сентября подготовить изменения во все федеральные государственные образовательные стандарты с внедрением ИИ.
  • Кабышев отметил важность защиты национальных интересов России при использовании ИИ-моделей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Государство должно провести ценностную экспертизу ИИ до внедрения его в государственные образовательные стандарты, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
"Есть поручение президента к 1 сентября подготовить изменения во все федеральные государственные образовательные стандарты, внедряя туда ИИ. Здесь государство должно взять на себя ответственность проведения ценностной экспертизы искусственного интеллекта", - сказал Кабышев в ходе сессии "Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий".
Он отметил, что существующие ИИ-модели, которые используются россиянами, несут "некоторые другие смыслы". По его словам, очень важно, чтобы национальные интересы России не пострадали.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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