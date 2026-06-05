Жителя Южно-Курильска будут судить за незаконное получение пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Южно-Курильска обвиняется в незаконном получении более 4,9 миллиона рублей пенсионных выплат.

Мужчина указал местом жительства Южно-Курильский район, чтобы получать пенсию с повышающим коэффициентом, но вскоре переехал в другой регион, где районный коэффициент не установлен.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого — жилое здание кадастровой стоимостью более 6,4 миллиона рублей.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Житель Южно-Курильска предстанет перед судом за незаконное получение более 4,9 миллиона рублей пенсионных выплат, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

По ее информации, 59-летний мужчина обвиняется по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как установило следствие, обвиняемый при оформлении пенсии за выслугу лет в мае 2018 года указал в заявлении местом своего жительства Южно-Курильский район Сахалинской области , относящийся к районам Крайнего Севера, что давало право на применение к пенсии повышающего коэффициента 2.

При этом, отмечает пресс-служба, пенсионер на Курилах оставаться не собирался и вскоре выехал на постоянное место жительства в другой регион РФ, где районный коэффициент не установлен.

"Его стаж службы в районах Крайнего Севера составлял менее 15 лет, поэтому при переезде он утратил право на получение пенсии с применением коэффициента. В результате с 2018 по 2025 год из федерального бюджета им были незаконно получены денежные средства в общей сумме более 4,9 миллиона рублей, что признано особо крупным размером", - говорится в сообщении