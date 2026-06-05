Рейтинг@Mail.ru
Жителя Южно-Курильска будут судить за незаконное получение пенсии - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 05.06.2026
Жителя Южно-Курильска будут судить за незаконное получение пенсии

Житель Южно-Курильска незаконно получил почти пять млн рублей пенсионных выплат

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Южно-Курильска обвиняется в незаконном получении более 4,9 миллиона рублей пенсионных выплат.
  • Мужчина указал местом жительства Южно-Курильский район, чтобы получать пенсию с повышающим коэффициентом, но вскоре переехал в другой регион, где районный коэффициент не установлен.
  • Суд наложил арест на имущество обвиняемого — жилое здание кадастровой стоимостью более 6,4 миллиона рублей.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Житель Южно-Курильска предстанет перед судом за незаконное получение более 4,9 миллиона рублей пенсионных выплат, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
По ее информации, 59-летний мужчина обвиняется по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мошенники обокрали пенсионерку в Приморье и заставили стать их курьером
13 января, 03:35
Как установило следствие, обвиняемый при оформлении пенсии за выслугу лет в мае 2018 года указал в заявлении местом своего жительства Южно-Курильский район Сахалинской области, относящийся к районам Крайнего Севера, что давало право на применение к пенсии повышающего коэффициента 2.
При этом, отмечает пресс-служба, пенсионер на Курилах оставаться не собирался и вскоре выехал на постоянное место жительства в другой регион РФ, где районный коэффициент не установлен.
"Его стаж службы в районах Крайнего Севера составлял менее 15 лет, поэтому при переезде он утратил право на получение пенсии с применением коэффициента. В результате с 2018 по 2025 год из федерального бюджета им были незаконно получены денежные средства в общей сумме более 4,9 миллиона рублей, что признано особо крупным размером", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя, с учетом позиции прокурора, суд наложил арест на имущество обвиняемого – жилое здание кадастровой стоимостью более 6,4 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Южно-Курильский районный суд. Санкция инкриминируемой пенсионеру статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Пенсионер в Пензе потерял почти четыре миллиона рублей из-за мошенников
17 апреля, 09:43
 
ПроисшествияСахалинская областьРоссияЮжно-Курильск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала