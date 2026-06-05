В Японии двух американцев оштрафовали за проникновение в вольер с Панчем

В середине мая полиция Итикавы арестовала двух иностранцев по подозрению в препятствовании работе зоопарка. Один из задержанных облачился в ростовую куклу, надев на голову маску в виде смайлика, перелез через ограду и спрыгнул вниз на территорию "обезьяньей горки" - вольера, где живут японские макаки, в том числе Панч. Второй молодой человек, назвавшийся певцом, снимал это на видео.