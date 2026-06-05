В Японии двух американцев оштрафовали за проникновение в вольер с Панчем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое граждан США были оштрафованы на 1 876 долларов каждый за незаконное проникновение в вольер к детенышу японской макаки Панчу.
- Они уже оплатили штрафы.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Двое американцев оштрафованы на 1,87 тысячи долларов каждый по делу о незаконном проникновении в вольер со всемирно известным детенышем японской макаки Панчем в Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на местную прокуратуру.
В середине мая полиция Итикавы арестовала двух иностранцев по подозрению в препятствовании работе зоопарка. Один из задержанных облачился в ростовую куклу, надев на голову маску в виде смайлика, перелез через ограду и спрыгнул вниз на территорию "обезьяньей горки" - вольера, где живут японские макаки, в том числе Панч. Второй молодой человек, назвавшийся певцом, снимал это на видео.
"Двое граждан США в пятницу были оштрафованы на 300 тысяч иен (1876 долларов) каждый из-за инцидента с незаконным проникновением в вольер к японской макаке Панчу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они уже оплатили штрафы.
Детеныш японской макаки Панч, которого бросила мать, стал всемирно знаменитым после того, как видео с ним и плюшевой игрушкой орангутана, заменившей ему родительницу, разошлось в соцсетях.