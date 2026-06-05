СМИ узнали об уроне, полученном Нетаньяху из-за Трампа

"Израильские официальные лица... признали, что этот разговор стал одним из самых напряженных из всех, которые премьер-министр (Нетаньяху -ред.) проводил с Трампом. Один из чиновников заявил, что утечка (деталей о разговоре - ред.) нанесла политический ущерб Нетаньяху перед выборами в этом году", - говорится в сообщении агентства.