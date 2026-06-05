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СМИ узнали об уроне, полученном Нетаньяху из-за Трампа - РИА Новости, 05.06.2026
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14:26 05.06.2026
СМИ узнали об уроне, полученном Нетаньяху из-за Трампа

Reuters: Нетаньяху получил политический урон из-за утечки разговора с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время недавнего разговора Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский президент вышел из себя и разразился нецензурной бранью из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану.
  • Как пишет Reuters, утечка деталей о беседе нанесла политический ущерб израильскому премьеру перед выборами.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Недавний разговор президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху стал одним из самых напряженных между ними, а его утечка в СМИ нанесла политический урон израильскому премьеру перед предстоящими выборами, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных израильских чиновников.
Во вторник портал Axios со ссылкой на чиновников сообщил, что Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с Нетаньяху. Позднее Трамп подтвердил, что сорвался на израильского премьера из-за недовольства продолжением конфликта Израиля с Ливаном.
"Израильские официальные лица... признали, что этот разговор стал одним из самых напряженных из всех, которые премьер-министр (Нетаньяху -ред.) проводил с Трампом. Один из чиновников заявил, что утечка (деталей о разговоре - ред.) нанесла политический ущерб Нетаньяху перед выборами в этом году", - говорится в сообщении агентства.
Сам Нетаньяху ранее в интервью телеканалу CNBC отверг утверждения ряда СМИ о расколе с Трампом. Лидер США также отмечал, что у него очень хорошие отношения с премьером Израиля.
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