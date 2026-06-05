Полиция разыскивает водителя, сбившего шестилетнего мальчика в Иваново

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иваново в четверг вечером автомобиль белого цвета сбил шестилетнего мальчика.

Ребенок получил гематому и сотрясение головного мозга.

Водителя разыскивают.

БРЯНСК, 5 июн – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, который на автомобиле белого цвета в четверг вечером в Иваново сбил шестилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.

Авария с участием несовершеннолетнего произошла в Иваново вечером в четверг.

"В 19.30… на улице Лакина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем белого цвета, совершил наезд на переходящего проезжую часть 6-летнего мальчика", - говорится в сообщении на сайте регионального УМВД.

В полиции отметили, что после ДТП ребенок обратился за медицинской помощью.

"Предварительный диагноз – гематома и сотрясение головного мозга. Водителя ищут", - уточнили РИА Новости в УМВД.