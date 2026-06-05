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Полиция разыскивает водителя, сбившего шестилетнего мальчика в Иваново - РИА Новости, 05.06.2026
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13:41 05.06.2026
Полиция разыскивает водителя, сбившего шестилетнего мальчика в Иваново

РИА Новости: в Иваново разыскивают сбившего 6-летнего мальчика водителя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново в четверг вечером автомобиль белого цвета сбил шестилетнего мальчика.
  • Ребенок получил гематому и сотрясение головного мозга.
  • Водителя разыскивают.
БРЯНСК, 5 июн – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, который на автомобиле белого цвета в четверг вечером в Иваново сбил шестилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
Авария с участием несовершеннолетнего произошла в Иваново вечером в четверг.
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"В 19.30… на улице Лакина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем белого цвета, совершил наезд на переходящего проезжую часть 6-летнего мальчика", - говорится в сообщении на сайте регионального УМВД.
В полиции отметили, что после ДТП ребенок обратился за медицинской помощью.
"Предварительный диагноз – гематома и сотрясение головного мозга. Водителя ищут", - уточнили РИА Новости в УМВД.
В ведомстве добавили, что разыскивают не только водителя, но и его автомобиль.
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