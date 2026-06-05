В Италии призвали НАТО искать новых членов за пределами Европы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что НАТО следует искать новых членов за пределами Европы и Северной Америки.
- Он предложил рассмотреть возможность принятия в НАТО Австралии, Бразилии, Индии, Японии и Южной Кореи.
- Министр также выступил с инициативой создания общеевропейского оборонного альянса со странами, не входящими в Евросоюз.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что НАТО должна искать новых членов за пределами Европы и Северной Америки, в том числе могла бы принять Австралию, Бразилию, Индию, Японию и Южную Корею, пишет газета New York Times.
"Крозетто заявил, что НАТО следует искать новых членов за пределами Европы и Северной Америки - таких как Австралия, Бразилия, Индия, Япония и Южная Корея, - потому что мир изменился", - пишет издание.
По его мнению, нужна такая организация, которая могла бы "обеспечивать безопасность и стабильность" по всему миру. НАТО больше не может быть "клубом для элиты Глобального Севера", добавил министр.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.