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В Италии призвали НАТО искать новых членов за пределами Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2026
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16:28 05.06.2026
В Италии призвали НАТО искать новых членов за пределами Европы, пишут СМИ

NYT: Крозетто призвал НАТО искать новых членов за пределами Европы

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что НАТО следует искать новых членов за пределами Европы и Северной Америки.
  • Он предложил рассмотреть возможность принятия в НАТО Австралии, Бразилии, Индии, Японии и Южной Кореи.
  • Министр также выступил с инициативой создания общеевропейского оборонного альянса со странами, не входящими в Евросоюз.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что НАТО должна искать новых членов за пределами Европы и Северной Америки, в том числе могла бы принять Австралию, Бразилию, Индию, Японию и Южную Корею, пишет газета New York Times.
"Крозетто заявил, что НАТО следует искать новых членов за пределами Европы и Северной Америки - таких как Австралия, Бразилия, Индия, Япония и Южная Корея, - потому что мир изменился", - пишет издание.
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По его мнению, нужна такая организация, которая могла бы "обеспечивать безопасность и стабильность" по всему миру. НАТО больше не может быть "клубом для элиты Глобального Севера", добавил министр.
Он также предложил создать общеевропейский оборонный альянс со странами Европы, не входящими в Евросоюз, на фоне снижения готовности США гарантировать безопасность континента. По его мнению, ЕС нужно сформировать альянс с 13 странами, в том числе Великобританией, Норвегией, Турцией и Украиной.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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