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Гросси: МАГАТЭ не может полноценно возобновить работу на объектах Ирана - РИА Новости, 05.06.2026
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14:52 05.06.2026
Гросси: МАГАТЭ не может полноценно возобновить работу на объектах Ирана

Гросси: МАГАТЭ не может полностью возобновить работу в Иране из-за конфликта

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
Рафаэль Гросси . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Текущий конфликт является главным препятствием для возобновления полноценной деятельности МАГАТЭ по верификации на объектах Ирана, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
  • Он отметил, что с технической точки зрения война между Ираном, Израилем и США все еще не завершена.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Текущий конфликт является главным препятствием для возобновления полноценной деятельности МАГАТЭ по верификации на объектах Ирана, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
"Главным фактором остается текущая обстановка: конфликт и продолжающаяся война. Да, действует прекращение огня, но с технической точки зрения война между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами все еще не завершена", - заявил Гросси журналистам в Вене, где в пятницу проходит срочное заседание по запросу Египта, Иордании, Марокко и Саудовской Аравии после атаки на АЭС "Барака" в ОАЭ.
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"Однако, конечно, многое зависит от позиции самого Ирана", - указал Гросси.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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