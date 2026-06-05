Аракчи заявил, что попал под авиаудары США и Израиля в феврале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что попал под авиаудары в начале вооруженного конфликта с США и Израилем.
- Министр в тот момент находился в администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, чтобы доложить о результатах переговоров с делегацией США в Женеве по ядерной программе.
ТЕГЕРАН, 5 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в начале вооруженного конфликта с США и Израилем в феврале попал под авиаудары.
"По зданию, где мы находились, нанесли удар, но та часть, где были мы, осталась нетронутой, а другая часть была разрушена. Я был там в момент взрыва", - заявил министр ливанскому телеканалу Al-Mayadeen, расшифровку его беседы приводит МИД Ирана.
Он сообщил, что находился в администрации погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, чтобы доложить о результатах переговоров с делегацией США в Женеве по ядерной программе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.