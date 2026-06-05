Путин: инвесторы ориентируются на экономику, куда хотят вложиться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что серьезные инвесторы ориентируются на экономику, в которую собираются инвестировать.
- Глава государства подчеркнул, что базовые основы российской экономики сохраняются, что делает страну привлекательной для инвестиций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Серьезные инвесторы при принятии решений прежде всего ориентируются на экономику, куда собираются инвестировать, заявил президент России Владимир Путин.
"Бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется, на длительную перспективу... И главным образом прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Базовые основы российской экономики сохраняются, что дает основание полагать, что наша страна остается привлекательной для инвестиций, в том числе и иностранных, подчеркнул глава государства.
ПМЭФ в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.