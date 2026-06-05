Нижегородский губернатор рассказал об инвестициях в гостиничный бизнес

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инвестиции в гостиничный бизнес Нижегородской области достигли 50 миллиардов рублей, рассказал губернатор Глеб Никитин.
- Рекордный туристический поток в регионе стал причиной инвестиций в гостиничный и туристический бизнес.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в гостиничный бизнес в Нижегородской области достигли 50 миллиардов рублей, рассказал на полях ПМЭФ губернатор Глеб Никитин, комментируя проекты, запущенные в регионе.
"Благодаря этим проектам у нас рекордный туристический поток, а он привел к инвестициям в гостиничный и туристический бизнес. Только по гостиницам — 50 миллиардов рублей инвестиций, какие-то объекты только готовятся выйти на этап стройки, а часть из них уже активно строится. Это самая главная удача на сегодняшний день", - отметил в интервью "Росбалту" Никитин.
Губернатор добавил, что все событийные, культурные и коммуникационные мероприятия находят отражение в экономике. Людей, по его словам, интересует благосостояние региона и его рост.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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