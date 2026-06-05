Нижегородский губернатор рассказал об инвестициях в гостиничный бизнес

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в гостиничный бизнес в Нижегородской области достигли 50 миллиардов рублей, рассказал на полях ПМЭФ губернатор Глеб Никитин, комментируя проекты, запущенные в регионе.

Губернатор добавил, что все событийные, культурные и коммуникационные мероприятия находят отражение в экономике. Людей, по его словам, интересует благосостояние региона и его рост.