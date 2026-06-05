Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский губернатор рассказал об инвестициях в гостиничный бизнес - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
16:34 05.06.2026
Нижегородский губернатор рассказал об инвестициях в гостиничный бизнес

Инвестиции в гостиничный бизнес в Нижегородской области достигли 50 млрд рублей

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкВид с Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде
Вид с Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Вид с Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инвестиции в гостиничный бизнес Нижегородской области достигли 50 миллиардов рублей, рассказал губернатор Глеб Никитин.
  • Рекордный туристический поток в регионе стал причиной инвестиций в гостиничный и туристический бизнес.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в гостиничный бизнес в Нижегородской области достигли 50 миллиардов рублей, рассказал на полях ПМЭФ губернатор Глеб Никитин, комментируя проекты, запущенные в регионе.
"Благодаря этим проектам у нас рекордный туристический поток, а он привел к инвестициям в гостиничный и туристический бизнес. Только по гостиницам — 50 миллиардов рублей инвестиций, какие-то объекты только готовятся выйти на этап стройки, а часть из них уже активно строится. Это самая главная удача на сегодняшний день", - отметил в интервью "Росбалту" Никитин.
Губернатор добавил, что все событийные, культурные и коммуникационные мероприятия находят отражение в экономике. Людей, по его словам, интересует благосостояние региона и его рост.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Бокалы на столе в ресторане - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Назван топ направлений для гастропутешествий по России
16 апреля, 14:34
 
ПМЭФ-2026Нижегородская областьГлеб НикитинЭкономикаНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала