Новак рассказал, когда в России начнут восстанавливаться инвестиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инвестиции в России начнут восстанавливаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки.
- По состоянию на 1 июня инфляция снизилась до 5,3%, и по мере решения экономических вопросов процессы инвестирования будут восстанавливаться.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в России начнут восстанавливаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки, пока реальные ставки в экономике высокие, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Кредитование несколько снизилось в связи с борьбой с инфляцией и недопущением роста денежной массы, высокой ключевой ставкой. На мой взгляд, реальная ставка еще достаточно высокая", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
"И по мере, скажем так, решения этих вопросов, по мере снижения инфляции, которая уже снизилась до 5,3% по состоянию на 1 июня, эти процессы будут восстанавливаться. Будут появляться средства для инвестирования за счет кредитных средств и заемных средств", - добавил Новак.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.