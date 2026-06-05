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Новак рассказал, когда в России начнут восстанавливаться инвестиции - РИА Новости, 05.06.2026
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09:49 05.06.2026 (обновлено: 10:02 05.06.2026)
Новак рассказал, когда в России начнут восстанавливаться инвестиции

Новак: инвестиции в России начнут восстанавливаться по мере снижения инфляции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инвестиции в России начнут восстанавливаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки.
  • По состоянию на 1 июня инфляция снизилась до 5,3%, и по мере решения экономических вопросов процессы инвестирования будут восстанавливаться.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в России начнут восстанавливаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки, пока реальные ставки в экономике высокие, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Кредитование несколько снизилось в связи с борьбой с инфляцией и недопущением роста денежной массы, высокой ключевой ставкой. На мой взгляд, реальная ставка еще достаточно высокая", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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"И по мере, скажем так, решения этих вопросов, по мере снижения инфляции, которая уже снизилась до 5,3% по состоянию на 1 июня, эти процессы будут восстанавливаться. Будут появляться средства для инвестирования за счет кредитных средств и заемных средств", - добавил Новак.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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