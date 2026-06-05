Стоматолог рассказал, можно ли ставить импланты пожилым людям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возраст не является противопоказанием для установки имплантов.
- Риск неприживления имплантов с возрастом может немного увеличиваться из-за сопутствующих заболеваний, состояния костной ткани и общего здоровья пациента.
- При грамотной подготовке и контроле хронических заболеваний имплантация у пожилых пациентов проходит успешно.
ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости, Владимир Бедняк. Импланты пожилым людям ставить можно, возраст не является противопоказанием, сообщил РИА Новости врач-стоматолог-хирург-имплантолог, доцент, кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин.
"Да, импланты пожилым людям ставить можно, и возраст сам по себе не является противопоказанием. Риск неприживления с возрастом действительно может немного расти, но связано это не с возрастом как таковым, а с сопутствующими заболеваниями, состоянием костной ткани и общим здоровьем пациента", — рассказал собеседник агентства.
По словам врача, у людей старшего возраста приживаемость имплантов остается высокой, если нет некомпенсированных заболеваний. На успех имплантации влияют качество кости, скорость заживления, наличие остеопороза, а также курение и недостаточная гигиена полости рта.
"С возрастом кость может становиться более пористой, а процессы заживления идти чуть медленнее. Однако при грамотной подготовке и контроле хронических заболеваний имплантация у пожилых пациентов проходит успешно", — добавил Кузьмин.
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