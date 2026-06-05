Стоматолог рассказал, можно ли ставить импланты пожилым людям

"Да, импланты пожилым людям ставить можно, и возраст сам по себе не является противопоказанием. Риск неприживления с возрастом действительно может немного расти, но связано это не с возрастом как таковым, а с сопутствующими заболеваниями, состоянием костной ткани и общим здоровьем пациента", — рассказал собеседник агентства.