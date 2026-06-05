Архангельская область первой в РФ начнет эксплуатировать Ил-114-300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Архангельская область первой в стране сможет начать эксплуатировать предназначенные для работы в суровых условиях Крайнего Севера и малых аэропортов три воздушных турбовинтовых самолета Ил-114-300, соответствующий договор подписан на ПМЭФ, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Архангельская область получит статус стартового эксплуатанта новой модели. Первые три самолета поступят в распоряжение АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", который в мае этого года подал заявку на приобретение воздушных судов в лизинг через государственную транспортную лизинговую компанию", - говорится в сообщении.

Представители заводов-изготовителей получили ключевые разрешительные документы для новейшего регионального самолета Ил-114-300 – свидетельство об одобрении главного изменения конструкции воздушного судна и сертификат типа на двигатель ПД-8, которым в дальнейшем будет оборудоваться импортозамещенный "Суперджет-100", отмечается в сообщении.

"Для региона вручение свидетельства – событие, означающее, что приобретаемые самолеты сертифицированы и соответствуют всем требованиям безопасности", - пояснили в пресс-службе.

В правительстве напомнили, что разработчиком воздушного судна является ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Ил-114-300 представляет собой полностью российский продукт. Производство локализовано в центральной части страны – на бывшем заводе МиГ в городе Луховицы Московской области.

Самолет обладает уникальными характеристиками и специально создан для работы в суровых условиях Крайнего Севера и малых аэропортов, способен садиться на грунтовые и короткие взлетно-посадочные полосы, что критически важно для транспортной доступности отдаленных населенных пунктов Архангельской области, обратили внимание в пресс-службе.

"Для Архангельской области это не просто обновление авиапарка, а важный шаг к повышению транспортной доступности территорий. Мы становимся первым регионом страны, который начнет эксплуатацию Ил-114-300 – самолета, созданного в том числе под задачи Севера и Арктики", - цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Глава региона добавил, что самолет позволит расширить возможности межрегионального авиасообщения, а также улучшить транспортное сообщение там, где авиация зачастую остается единственным способом добраться до удаленных населенных пунктов.

Передача первого самолета запланирована на декабрь 2026 года, еще два борта должны поступить в апреле 2027-го. Самолет рассчитан на перевозку 66 пассажиров и будет обслуживаться экипажем в составе двух пилотов и одного бортпроводника.

Полученную технику планируется задействовать для выполнения полетов по 11 маршрутам, в том числе в направлении Мурманска, Новой Земли, Варандея, Апатитов, Соловков, Котласа, Санкт-Петербурга, а также для организации на территории региона работы санавиации.