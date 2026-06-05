Согласование режима прекращения огня близ ЗАЭС было сложным, заявил Гросси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Согласование режима прекращения огня близ Запорожской АЭС заняло два месяца.
- Режим прекращения огня необходим для ремонта линий электропередачи, поврежденные участки находятся близко к линии соприкосновения.
- По словам Гросси, согласование подобных договоренностей сложно из-за необходимости учитывать вопросы ядерной безопасности, военный и политический аспекты.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Согласование режима прекращения огня близ Запорожской АЭС было сложным и заняло два месяца, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее в пятницу МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
«
"Это заняло два месяца. Проблема заключалась в том, что повреждения находились в верхней части нескольких опор линий электропередачи, расположенных очень близко к линии соприкосновения. Поэтому ситуация оказалась особенно сложной из-за риска обстрелов и опасности для технических специалистов, которые должны были проводить работы. Существовала вероятность, что та или иная сторона могла нанести удар по ремонтным бригадам", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
В этой связи, по его словам, велось множество обсуждений, связанных с различными параметрами: сроками выполнения работ, условиями безопасности и точными географическими координатами.
"Подобные договоренности о прекращении огня очень сложно согласовывать, поскольку необходимо учитывать сразу несколько составляющих: вопросы ядерной безопасности, военный аспект и политический аспект. Получается своего рода треугольник, и пока все три элемента не будут согласованы между собой, договоренность невозможна. В нашем случае на это ушло два месяца", - отметил он.
При этом, по словам Гросси, "даже на фоне той довольно мрачной картины, которую мы сейчас наблюдаем, это все же определенный позитивный сигнал".
"Это показывает, что мы способны работать и проводить восстановительные мероприятия. Ведь речь идет о самой важной линии электропередачи - Днепровской", - уточнил глава Агентства.