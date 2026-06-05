Согласование режима прекращения огня близ ЗАЭС было сложным, заявил Гросси

«

"Это заняло два месяца. Проблема заключалась в том, что повреждения находились в верхней части нескольких опор линий электропередачи, расположенных очень близко к линии соприкосновения. Поэтому ситуация оказалась особенно сложной из-за риска обстрелов и опасности для технических специалистов, которые должны были проводить работы. Существовала вероятность, что та или иная сторона могла нанести удар по ремонтным бригадам", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.