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Согласование режима прекращения огня близ ЗАЭС было сложным, заявил Гросси - РИА Новости, 05.06.2026
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14:33 05.06.2026 (обновлено: 14:44 05.06.2026)
Согласование режима прекращения огня близ ЗАЭС было сложным, заявил Гросси

Гросси: на согласование режима прекращения огня близ ЗАЭС ушло два месяца

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Согласование режима прекращения огня близ Запорожской АЭС заняло два месяца.
  • Режим прекращения огня необходим для ремонта линий электропередачи, поврежденные участки находятся близко к линии соприкосновения.
  • По словам Гросси, согласование подобных договоренностей сложно из-за необходимости учитывать вопросы ядерной безопасности, военный и политический аспекты.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Согласование режима прекращения огня близ Запорожской АЭС было сложным и заняло два месяца, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее в пятницу МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
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"Это заняло два месяца. Проблема заключалась в том, что повреждения находились в верхней части нескольких опор линий электропередачи, расположенных очень близко к линии соприкосновения. Поэтому ситуация оказалась особенно сложной из-за риска обстрелов и опасности для технических специалистов, которые должны были проводить работы. Существовала вероятность, что та или иная сторона могла нанести удар по ремонтным бригадам", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
В этой связи, по его словам, велось множество обсуждений, связанных с различными параметрами: сроками выполнения работ, условиями безопасности и точными географическими координатами.
"Подобные договоренности о прекращении огня очень сложно согласовывать, поскольку необходимо учитывать сразу несколько составляющих: вопросы ядерной безопасности, военный аспект и политический аспект. Получается своего рода треугольник, и пока все три элемента не будут согласованы между собой, договоренность невозможна. В нашем случае на это ушло два месяца", - отметил он.
При этом, по словам Гросси, "даже на фоне той довольно мрачной картины, которую мы сейчас наблюдаем, это все же определенный позитивный сигнал".
"Это показывает, что мы способны работать и проводить восстановительные мероприятия. Ведь речь идет о самой важной линии электропередачи - Днепровской", - уточнил глава Агентства.
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