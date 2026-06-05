Рейтинг@Mail.ru
Россия улучшает механизм выдачи гражданства жителям ПМР, заявил посол - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
01:09 05.06.2026
Россия улучшает механизм выдачи гражданства жителям ПМР, заявил посол

Посол Озеров: Россия улучшает механизм выдачи гражданства жителям ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия работает над улучшением механизма выдачи своего гражданства жителям Приднестровья.
  • Уже поступило более 36 тысяч заявок на получение российского гражданства от жителей Приднестровья.
  • Жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия работает над улучшением механизма выдачи ее гражданства жителям Приднестровья с учетом большого спроса с их стороны, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров.
"Мы сейчас прорабатываем комплекс мер для того, чтобы удовлетворить эти запросы… Я думаю, что в течение всего периода предоставления российского гражданства мы будем совершенствовать эту систему, улучшать наши возможности в этом плане для того, чтобы удовлетворить в максимально короткое время требования наших будущих граждан в Приднестровье", - сказал он на полях ПМЭФ.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Тирасполь не откажется от кипрской модели для Молдавии, заявили в ПМР
3 июня, 15:39
Как отметил дипломат, интерес к российскому гражданству у жителей Приднестровья огромен, на его получение поступило уже более 36 тысяч заявок.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Население Приднестровья составляет около 455 тысяч 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Додон рассказал, при каком условии возможен вывод российских военных из ПМР
3 июня, 13:39
 
ПМЭФ-2026РоссияМолдавияТираспольОлег ОзеровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала