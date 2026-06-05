Россия улучшает механизм выдачи гражданства жителям ПМР, заявил посол

"Мы сейчас прорабатываем комплекс мер для того, чтобы удовлетворить эти запросы… Я думаю, что в течение всего периода предоставления российского гражданства мы будем совершенствовать эту систему, улучшать наши возможности в этом плане для того, чтобы удовлетворить в максимально короткое время требования наших будущих граждан в Приднестровье", - сказал он на полях ПМЭФ.