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В госпитале Бурденко рассказали о возвращении в строй пациентов - РИА Новости, 05.06.2026
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01:27 05.06.2026
В госпитале Бурденко рассказали о возвращении в строй пациентов

Хирург Онницев: госпиталь Бурденко возвращает в строй более 90% пациентов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГоспиталь им. Бурденко
Госпиталь им. Бурденко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Госпиталь им. Бурденко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко возвращает в строй более 90% военнослужащих после лечения.
  • Госпиталь основан указом Петра I в 1706 году и является старейшим лечебным учреждением России.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Главный хирург главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Игорь Онницев сообщил РИА Новости, что более 90% пациентов возвращаются в строй после лечения.
Пятого июня исполняется 320 лет со дня основания госпиталя. Он был основан указом Петра I в 1706 году и является старейшим лечебным учреждением России.
"На сегодняшний момент госпиталь возвращает в строй более 90% военнослужащих, несмотря на достаточно серьезные ранения", — сказал военный хирург.
Он добавил, что госпиталь в любое время находится в полной готовности.
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