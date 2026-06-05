В госпитале Бурденко рассказали о возвращении в строй пациентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко возвращает в строй более 90% военнослужащих после лечения.
- Госпиталь основан указом Петра I в 1706 году и является старейшим лечебным учреждением России.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Главный хирург главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Игорь Онницев сообщил РИА Новости, что более 90% пациентов возвращаются в строй после лечения.
"На сегодняшний момент госпиталь возвращает в строй более 90% военнослужащих, несмотря на достаточно серьезные ранения", — сказал военный хирург.
Он добавил, что госпиталь в любое время находится в полной готовности.