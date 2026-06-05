Госдума призвала ООН осудить политику США в отношении Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы призывают ООН и парламенты стран мира осудить агрессивную политику США в отношении Кубы.
- Депутаты призывают Вашингтон снять торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду Кубы.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы призывают ООН, парламенты стран мира осудить агрессивную политику США в отношении Кубы, следует из проекта заявления палаты, документ доступен в думской электронной базе.
"Депутаты Государственной Думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты государств мира выступить с осуждением агрессивной политики США в отношении Республики Куба", - сказано в проекте заявления.
Также депутаты призывают Вашингтон незамедлительно снять торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду острова.
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