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Госдума призвала ООН осудить политику США в отношении Кубы - РИА Новости, 05.06.2026
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16:30 05.06.2026
Госдума призвала ООН осудить политику США в отношении Кубы

Депутаты ГД призвали ООН осудить агрессивную политику США в отношении Кубы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы призывают ООН и парламенты стран мира осудить агрессивную политику США в отношении Кубы.
  • Депутаты призывают Вашингтон снять торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду Кубы.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы призывают ООН, парламенты стран мира осудить агрессивную политику США в отношении Кубы, следует из проекта заявления палаты, документ доступен в думской электронной базе.
"Депутаты Государственной Думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты государств мира выступить с осуждением агрессивной политики США в отношении Республики Куба", - сказано в проекте заявления.
Также депутаты призывают Вашингтон незамедлительно снять торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду острова.
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