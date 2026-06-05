Уровень госдолга России составляет 16,4 процента ВВП, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП, сообщил Владимир Путин.
- Госдолг Еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП, при этом у Греции он достиг 146%, у Италии — 137%, у Франции — 115%, у Бельгии — 108%.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Госдолг Еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции - 146%, у Италии - 137%, Франции - 115%, Бельгии - 108%. У России, кстати - 16,4%. Но плавающая такая цифра немножко... Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%. Но, во всяком случае, несопоставимая величина", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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