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Уровень госдолга России составляет 16,4 процента ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:51 05.06.2026 (обновлено: 17:00 05.06.2026)
Уровень госдолга России составляет 16,4 процента ВВП, заявил Путин

Путин: уровень госдолга РФ составляет 16,4% ВВП

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП, сообщил Владимир Путин.
  • Госдолг Еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП, при этом у Греции он достиг 146%, у Италии — 137%, у Франции — 115%, у Бельгии — 108%.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Госдолг Еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции - 146%, у Италии - 137%, Франции - 115%, Бельгии - 108%. У России, кстати - 16,4%. Но плавающая такая цифра немножко... Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%. Но, во всяком случае, несопоставимая величина", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияГрецияИталияВладимир Путин
 
 
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