Что делать, если кабачки и огурцы выросли горькими

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Каждый сезон одна и та же история: срываешь Каждый сезон одна и та же история: срываешь огурец , откусываешь, а он горький как полынь. Огородники привыкли винить жару или плохие семена. Но на самом деле главная причина — одна банальная ошибка в уходе.

Какой стресс заставляет бахчевые горчить? Почему горький кабачок опаснее огурца?

Кто виноват?

Вся изначальная горечь в огурцах, кабачках и тыквах — это защитная реакция растений. За нее отвечает особое вещество — кукурбитацин.

В дикой природе оно нужно бахчевым культурам, чтобы их не съели животные. Современные сорта выведены так, чтобы этого токсина в них почти не было. Но как только растение испытывает жесткий стресс, у него включается "древний режим выживания". Куст начинает бешено вырабатывать горечь, защищая свои плоды.

Главная ошибка

Самый сильный стресс, который огородники устраивают растениям своими руками — полив холодной водой.

Если на улице жара под +30 °C, а огородник поливает грядки водой напрямую из колодца или скважины, у растений случается шок. Корни от ледяной воды моментально "засыпают" и перестают впитывать влагу и питание. Наземная часть при этом продолжает испарять воду. Результат — моментальный выброс кукурбитацина в плоды.

Топ стресс-факторов для бахчевых

Температурные качели : Днем +30 °C, а ночью холодает до +12 °C.

: Днем +30 °C, а ночью холодает до +12 °C. Режим "то пусто, то густо" : Земля сначала трескается от сухости, а потом ее заливают до состояния болота.

: Земля сначала трескается от сухости, а потом ее заливают до состояния болота. Солнечный удар : Палящее солнце без малейшего притенения.

: Палящее солнце без малейшего притенения. Травмы: При сборе урожая плети грубо переворачивают или наступают на них.

отправить на больничную койку с тяжелым отравлением (синдром токсичной тыквы). Огурцы за века селекции почти утратили "дикие" гены, поэтому при стрессе они просто капризничают и слегка горчат у плодоножки. А вот кабачки ушли от своих диких предков недалеко. Они могут(синдром токсичной тыквы).

Важно: этот токсин в кабачках НЕ разрушается при варке, жарке или тушении.

Как исправить ситуацию за один полив

Если процесс пошел и плод загорчил — исправить поливом его уже нельзя. Яд въедается в мякоть. А вот растение поливом спасти можно, новые плоды будут нормальными.

© iStock.com / CherylCasey Корзина с кабачками © iStock.com / CherylCasey Корзина с кабачками

Шаг 1. Полив — строго под корень и только водой, прогретой на солнце до +22..25°С.

Шаг 2. Калийный "антистресс" помогает растениям справляться с любыми капризами погоды и блокирует выработку горечи.

Рецепт: На ведро (10 литров) теплой воды 1 столовая ложка сульфата калия. Обильно пролить грядки раствором (по 2-3 литра под каждый куст) по влажной земле.

Эффект: Теплая вода в сочетании с калием снимет спазм корней. Растение "успокоится", и все новые завязи огурцов и кабачков вырастут сочными и сладкими.