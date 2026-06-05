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Что делать, если кабачки и огурцы выросли горькими - РИА Новости, 05.06.2026
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19:01 05.06.2026

Что делать, если кабачки и огурцы выросли горькими

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСозревшие огурцы в теплице
Созревшие огурцы в теплице - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Созревшие огурцы в теплице
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Каждый сезон одна и та же история: срываешь огурец, откусываешь, а он горький как полынь. Огородники привыкли винить жару или плохие семена. Но на самом деле главная причина — одна банальная ошибка в уходе.
Какой стресс заставляет бахчевые горчить? Почему горький кабачок опаснее огурца?

Кто виноват?

Вся изначальная горечь в огурцах, кабачках и тыквах — это защитная реакция растений. За нее отвечает особое вещество — кукурбитацин.
В дикой природе оно нужно бахчевым культурам, чтобы их не съели животные. Современные сорта выведены так, чтобы этого токсина в них почти не было. Но как только растение испытывает жесткий стресс, у него включается "древний режим выживания". Куст начинает бешено вырабатывать горечь, защищая свои плоды.

Главная ошибка

Самый сильный стресс, который огородники устраивают растениям своими руками — полив холодной водой.
Если на улице жара под +30 °C, а огородник поливает грядки водой напрямую из колодца или скважины, у растений случается шок. Корни от ледяной воды моментально "засыпают" и перестают впитывать влагу и питание. Наземная часть при этом продолжает испарять воду. Результат — моментальный выброс кукурбитацина в плоды.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПолив тюльпанов в парниках
Полив тюльпанов в парниках - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Полив тюльпанов в парниках

Топ стресс-факторов для бахчевых

  • Температурные качели: Днем +30 °C, а ночью холодает до +12 °C.
  • Режим "то пусто, то густо": Земля сначала трескается от сухости, а потом ее заливают до состояния болота.
  • Солнечный удар: Палящее солнце без малейшего притенения.
  • Травмы: При сборе урожая плети грубо переворачивают или наступают на них.
Огурцы за века селекции почти утратили "дикие" гены, поэтому при стрессе они просто капризничают и слегка горчат у плодоножки. А вот кабачки ушли от своих диких предков недалеко. Они могут отправить на больничную койку с тяжелым отравлением (синдром токсичной тыквы).
Важно: этот токсин в кабачках НЕ разрушается при варке, жарке или тушении.

Как исправить ситуацию за один полив

Если процесс пошел и плод загорчил — исправить поливом его уже нельзя. Яд въедается в мякоть. А вот растение поливом спасти можно, новые плоды будут нормальными.
© iStock.com / CherylCaseyКорзина с кабачками
Корзина с кабачками - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© iStock.com / CherylCasey
Корзина с кабачками
Шаг 1. Полив — строго под корень и только водой, прогретой на солнце до +22..25°С.
Шаг 2. Калийный "антистресс" помогает растениям справляться с любыми капризами погоды и блокирует выработку горечи.
  • Рецепт: На ведро (10 литров) теплой воды 1 столовая ложка сульфата калия. Обильно пролить грядки раствором (по 2-3 литра под каждый куст) по влажной земле.
Эффект: Теплая вода в сочетании с калием снимет спазм корней. Растение "успокоится", и все новые завязи огурцов и кабачков вырастут сочными и сладкими.
Что еще нужно знать, чтобы не остаться без урожая:
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