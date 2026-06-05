Институт развития интернета рассказал, каким должен быть контент для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Детский анимационный контент должен основываться на реалистичных жизненных ситуациях и понятных моделях поведения, заявил Алексей Гореславский.

Примеры и образы в мультфильмах оказывают значительное влияние на формирование поведения детей и подростков.

Важно избегать искусственно идеализированных персонажей, которые не вызывают доверия у аудитории.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Детский анимационный контент должен основываться на реалистичных жизненных ситуациях и понятных моделях поведения, включая в себя те же законы драмы, что и взрослая литература, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

"Анимация даже для дошкольников подвержена абсолютно тем же самым законам драмы и художественного развития смысла, что и взрослая литература. И здесь ни в коем случае не надо пытаться навязывать какой-то выдуманный художественный образ. Это должны быть житейские истории, в которых такие же дети и подростки должны сталкиваться с понятными ситуациями", - сказал Гореславский

Гендиректор Института развития интернета отметил, что примеры и образы, зашитые в мультфильмах, художественных фильмах, книгах и других форматах, оказывают значительное влияние на формирование поведения детей и подростков.

Вместе с тем, по его словам, важно избегать искусственно идеализированных персонажей, которые не вызывают доверия у аудитории.

"Если это будет приторный, пафосный герой, то ребенок в него просто не поверит", - отметил Гореславский, добавив, что такие образы могут вызывать даже отторжение.

Он подчеркнул, что в основе детского контента должны лежать "житейские истории", связанные с повседневным опытом - общением со сверстниками, семьей и школьной жизнью. По мере взросления аудитории, добавил он, в контент могут включаться более сложные социальные темы, включая выбор профессии и жизненных ориентиров.