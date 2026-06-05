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Институт развития интернета рассказал, каким должен быть контент для детей - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:33 05.06.2026 (обновлено: 13:37 05.06.2026)
Институт развития интернета рассказал, каким должен быть контент для детей

Гореславский: детский контент должен основываться на реалистичных ситуациях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский
Генеральный директор АНО Институт развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детский анимационный контент должен основываться на реалистичных жизненных ситуациях и понятных моделях поведения, заявил Алексей Гореславский.
  • Примеры и образы в мультфильмах оказывают значительное влияние на формирование поведения детей и подростков.
  • Важно избегать искусственно идеализированных персонажей, которые не вызывают доверия у аудитории.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Детский анимационный контент должен основываться на реалистичных жизненных ситуациях и понятных моделях поведения, включая в себя те же законы драмы, что и взрослая литература, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
"Анимация даже для дошкольников подвержена абсолютно тем же самым законам драмы и художественного развития смысла, что и взрослая литература. И здесь ни в коем случае не надо пытаться навязывать какой-то выдуманный художественный образ. Это должны быть житейские истории, в которых такие же дети и подростки должны сталкиваться с понятными ситуациями", - сказал Гореславский.
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Гендиректор Института развития интернета отметил, что примеры и образы, зашитые в мультфильмах, художественных фильмах, книгах и других форматах, оказывают значительное влияние на формирование поведения детей и подростков.
Вместе с тем, по его словам, важно избегать искусственно идеализированных персонажей, которые не вызывают доверия у аудитории.
"Если это будет приторный, пафосный герой, то ребенок в него просто не поверит", - отметил Гореславский, добавив, что такие образы могут вызывать даже отторжение.
Он подчеркнул, что в основе детского контента должны лежать "житейские истории", связанные с повседневным опытом - общением со сверстниками, семьей и школьной жизнью. По мере взросления аудитории, добавил он, в контент могут включаться более сложные социальные темы, включая выбор профессии и жизненных ориентиров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026Алексей ГореславскийИнститут развития интернета
 
 
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