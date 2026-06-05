Голикова рассказала о внедрении ИИ в здравоохранение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Голикова сообщила о необходимости четкого нормативного регулирования применения искусственного интеллекта в сфере здравоохранения России.
- По ее словам, бизнес будет внедрять новые технологии при условии их экономической эффективности, и по мере повышения доступности такие решения станут важным фактором конкуренции и роста производительности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в сферу здравоохранения России требует четкого нормативного регулирования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"Есть отрасли, для которых регулирование критически важно, например, это здравоохранение. Мы не можем применять технологии искусственного интеллекта, не отвечая на очень многие чувствительные вопросы для граждан", - сказала Голикова на сессии "Рынок труда 2.0: диктатура искусственного интеллекта, трансформация навыков и профессий".
Она уточнила, что бизнес будет внедрять новые технологии в случае их экономической эффективности. По словам Голиковой, по мере повышения доступности такие решения станут важным фактором конкуренции и роста производительности.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.