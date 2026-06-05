Россия занимает 37-е место по производительности труда, заявила Голикова

С.- Петербург, 5 июн - РИА Новости. Россия занимает 37-е место в мире по производительности труда, несмотря на лидирующие позиции в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Несмотря на лидирующие позиции в мире по поводу подготовки специалиста со средним профессиональным образованием, мы все-таки по производительности труда 37-е", - сказала Голикова на сессии "Рынок труда 2.0: диктатура искусственного интеллекта, трансформация навыков и профессий".

Она уточнила, что в этой связи важно оценивать, как в долгосрочной перспективе новые технологии, такие как искусственный интеллект, роботизация и дистанционная работа, повлияют на спрос на труд и потребность в рабочей силе.