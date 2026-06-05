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Россия занимает 37-е место по производительности труда, заявила Голикова - РИА Новости, 05.06.2026
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14:51 05.06.2026
Россия занимает 37-е место по производительности труда, заявила Голикова

Голикова: Россия занимает 37-е место в мире по производительности труда

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия занимает 37-е место в мире по производительности труда, заявила Татьяна Голикова.
  • Она отметила, что, несмотря на лидерство в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием, позиция страны по производительности труда остается невысокой.
  • На Петербургском международном экономическом форуме обсуждалось влияние новых технологий на спрос на труд и потребность в рабочей силе.
С.- Петербург, 5 июн - РИА Новости. Россия занимает 37-е место в мире по производительности труда, несмотря на лидирующие позиции в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Несмотря на лидирующие позиции в мире по поводу подготовки специалиста со средним профессиональным образованием, мы все-таки по производительности труда 37-е", - сказала Голикова на сессии "Рынок труда 2.0: диктатура искусственного интеллекта, трансформация навыков и профессий".
Она уточнила, что в этой связи важно оценивать, как в долгосрочной перспективе новые технологии, такие как искусственный интеллект, роботизация и дистанционная работа, повлияют на спрос на труд и потребность в рабочей силе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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