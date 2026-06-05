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Голикова заявила о рекордном уровне занятости населения в экономике - РИА Новости, 05.06.2026
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14:11 05.06.2026
Голикова заявила о рекордном уровне занятости населения в экономике

Голикова: уровень занятости населения в экономике России достиг рекордных 61,5%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Татьяна Голикова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень занятости населения в российской экономике составляет рекордные 61,5%, сообщила Татьяна Голикова.
  • Средний возраст работающих россиян составляет 44 года, добавила она.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уровень занятости населения в российской экономике на сегодняшний день составляет рекордные 61,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"На сегодняшний день имеем рекордный уровень занятости, который… в экономике составляет 61,5%", - сказала Голикова на сессии "Рынок труда 2.0: диктатура искусственного интеллекта, трансформация навыков и профессий".
Она уточнила, что на данный момент средний возраст работающих россиян составляет 44 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияТатьяна Голикова
 
 
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