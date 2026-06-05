Голикова рассказала о нехватке квалифицированных рабочих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России на одного безработного приходится 18 вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется высокой напряженностью, особенно в 2024 году.
- На рынок труда в России влияют долгосрочные демографические и технологические тренды.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работодатели в России испытывают нехватку квалифицированных рабочих, на одного безработного приходится 18 вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. Если в 2021 году у нас на одного безработного приходилось восемь вакансий, то сейчас у нас это 18", - сказала Голикова на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры" по теме "Инструменты обеспечения потребности экономики в кадрах".
Она уточнила, что 2025 год показал в этой сфере положительный тренд, а самая высокая напряженность была в 2024 году. По словам вице-премьера, на данный момент рынок труда в России находится под влиянием долгосрочных демографических и технологических трендов, на которые необходимо вовремя реагировать.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.