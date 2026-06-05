Голикова рассказала о нехватке квалифицированных рабочих

Она уточнила, что 2025 год показал в этой сфере положительный тренд, а самая высокая напряженность была в 2024 году. По словам вице-премьера, на данный момент рынок труда в России находится под влиянием долгосрочных демографических и технологических трендов, на которые необходимо вовремя реагировать.