Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о нехватке квалифицированных рабочих - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:35 05.06.2026
Голикова рассказала о нехватке квалифицированных рабочих

Голикова: работодатели в России испытывают нехватку квалифицированных рабочих

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России на одного безработного приходится 18 вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется высокой напряженностью, особенно в 2024 году.
  • На рынок труда в России влияют долгосрочные демографические и технологические тренды.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работодатели в России испытывают нехватку квалифицированных рабочих, на одного безработного приходится 18 вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. Если в 2021 году у нас на одного безработного приходилось восемь вакансий, то сейчас у нас это 18", - сказала Голикова на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры" по теме "Инструменты обеспечения потребности экономики в кадрах".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Новак рассказал о влиянии нехватки кадров на российскую экономику
08:43
Она уточнила, что 2025 год показал в этой сфере положительный тренд, а самая высокая напряженность была в 2024 году. По словам вице-премьера, на данный момент рынок труда в России находится под влиянием долгосрочных демографических и технологических трендов, на которые необходимо вовремя реагировать.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ПМЭФ-2026: стартовал международный экономический форум в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:32
 
ПМЭФ-2026ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала