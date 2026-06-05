Певец Глызин опроверг слухи об ухудшении своего здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Певец Алексей Глызин опроверг сообщения о выявленном у него тромбозе ноги.
- Все запланированные выступления Глызина состоятся в соответствии с графиком.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Певец Алексей Глызин опроверг РИА Новости сообщения о якобы выявленном у него тромбозе ноги.
В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что Глызину запретили танцевать на сцене из-за тромбоза ноги. По данным канала, певца экстренно госпитализировали с резкой болью в левой ноге, а врачи выявили у него перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах.
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марфина
19 января, 16:40
"Даже интересно порой узнать, что пишут. Нет, у меня все хорошо со здоровьем", - сказал Глызин.
Концертный директор артиста Максим Глотов добавил, что все запланированные выступления Глызина состоятся в соответствии с графиком.
"Все концерты состоятся. Мы добавляем мероприятия, поэтому количество их только увеличивается", - заключил собеседник агентства.
Алексей Глызин обрел популярность в 80-х годах. Сначала он выступал в составе группы "Веселые ребята", а затем основал коллектив "Ура". Сейчас певец продолжает концертную деятельность и участвует в шоу "Суперстар!" на одном из телеканалов.
Суд взыскал с певца Глызина долг за электричество
1 декабря 2025, 05:09