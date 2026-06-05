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Певец Глызин опроверг слухи об ухудшении своего здоровья - РИА Новости, 05.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:02 05.06.2026
Певец Глызин опроверг слухи об ухудшении своего здоровья

Певец Алексей Глызин опроверг сообщения о тромбозе ноги

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАлексей Глызин
Алексей Глызин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Алексей Глызин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певец Алексей Глызин опроверг сообщения о выявленном у него тромбозе ноги.
  • Все запланированные выступления Глызина состоятся в соответствии с графиком.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Певец Алексей Глызин опроверг РИА Новости сообщения о якобы выявленном у него тромбозе ноги.
В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что Глызину запретили танцевать на сцене из-за тромбоза ноги. По данным канала, певца экстренно госпитализировали с резкой болью в левой ноге, а врачи выявили у него перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах.
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"Даже интересно порой узнать, что пишут. Нет, у меня все хорошо со здоровьем", - сказал Глызин.
Концертный директор артиста Максим Глотов добавил, что все запланированные выступления Глызина состоятся в соответствии с графиком.
"Все концерты состоятся. Мы добавляем мероприятия, поэтому количество их только увеличивается", - заключил собеседник агентства.
Алексей Глызин обрел популярность в 80-х годах. Сначала он выступал в составе группы "Веселые ребята", а затем основал коллектив "Ура". Сейчас певец продолжает концертную деятельность и участвует в шоу "Суперстар!" на одном из телеканалов.
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