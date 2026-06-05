Певец Глызин опроверг слухи об ухудшении своего здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ Певец Алексей Глызин опроверг сообщения о выявленном у него тромбозе ноги.

Все запланированные выступления Глызина состоятся в соответствии с графиком.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Певец Алексей Глызин опроверг РИА Новости сообщения о якобы выявленном у него тромбозе ноги.

В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что Глызину запретили танцевать на сцене из-за тромбоза ноги. По данным канала, певца экстренно госпитализировали с резкой болью в левой ноге, а врачи выявили у него перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах.

"Даже интересно порой узнать, что пишут. Нет, у меня все хорошо со здоровьем", - сказал Глызин.

Концертный директор артиста Максим Глотов добавил, что все запланированные выступления Глызина состоятся в соответствии с графиком.

"Все концерты состоятся. Мы добавляем мероприятия, поэтому количество их только увеличивается", - заключил собеседник агентства.