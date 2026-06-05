Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская гимнастка Софья Краинская закрыла глаза и надела наушники во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходил в Варне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно уважать победителей соревнований.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости демарш украинской гимнастки Софьи Краинской, которая надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, заявил, что нужно уважать победителей соревнований.

Инцидент произошел 28 мая на награждении на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходил в болгарской Варне . Тогда россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров, Краинская заняла второе место.

"Зря они это делают, надо уважать победителей", - заявил Песков , отвечая на вопрос РИА Новости на полях ПМЭФ.

Чемпионат Европы завершился 31 мая, российские спортсмены приняли участие в нем с флагом и гимном впервые за пять лет. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).