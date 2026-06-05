Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал демарш украинской гимнастки на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 05.06.2026
Песков прокомментировал демарш украинской гимнастки на чемпионате Европы

Песков о демарше украинской гимнастки на ЧЕ: надо уважать победителей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская гимнастка Софья Краинская закрыла глаза и надела наушники во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходил в Варне.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно уважать победителей соревнований.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости демарш украинской гимнастки Софьи Краинской, которая надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, заявил, что нужно уважать победителей соревнований.
Инцидент произошел 28 мая на награждении на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходил в болгарской Варне. Тогда россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров, Краинская заняла второе место.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Гимнастка Ильтерякова рассказала об ощущениях от выступления с флагом
2 июня, 20:19
"Зря они это делают, надо уважать победителей", - заявил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости на полях ПМЭФ.
Чемпионат Европы завершился 31 мая, российские спортсмены приняли участие в нем с флагом и гимном впервые за пять лет. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время исполнения гимна России
28 мая, 22:30
 
РоссияВарнаДмитрий ПесковСпортивная гимнастикаХудожественная гимнастика - Рио-2016
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Буркина-Фасо
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Зверев
    5263
    7636
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
    0
    0
  • Баскетбол
    2-я четверть
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    46
    42
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала