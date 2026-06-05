СМИ: румынская гимнастка Войня избила своего молодого человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Румынская гимнастка Сабрина Войня избила своего молодого человека Шербана Котирлана на территории спортивного комплекса «Лия Манолиу» в Бухаресте.

Котирлан обратился в больницу для снятия побоев и написал заявление в полицию.

Президент Румынской федерации гимнастики Иоан Сучиу осудил поведение гимнастки и заявил, что организация ожидает более подробной информации.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Румынская гимнастка Сабрина Войня избила своего молодого человека, гимнаста Шербана Котирлана, сообщает golazo.ro.

Инцидент произошел на территории спортивного комплекса "Лия Манолиу" в Бухаресте . Как сообщает источник, 19-летняя Войня вступила в ссору с Котирланом из-за того, что гимнаст отказался провести с ней время вечером. Спортсменка нанесла своему парню несколько ударов по телу. После нападения Котирлан обратился в больницу для снятия побоев и написал заявление в полицию.

"Мы не терпим подобного поведения, противоречащего ценностям спорта и принципам уважения, которые мы пропагандируем. Мы понимаем, что в компетентные органы были поданы жалобы, и мы ожидаем более подробной информации", - приводит golazo.ro слова президента Румынской федерации гимнастики Иоана Сучиу.

Директор комплекса "Лия Манолиу" Флорин Оанча подтвердил, что знает об инциденте, но заявил, что сотрудники учреждения не видели произошедшего. Главный тренер мужской сборной Румынии по гимнастике Рэзван Шелариу также прокомментировал ситуацию.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот инцидент. Я хочу, чтобы у нас был мир, потому что мы готовимся к чемпионату Европы", - сказал специалист.