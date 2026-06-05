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В ФРГ высказались о готовности обсуждать переговоры с Россией по Украине - РИА Новости, 05.06.2026
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17:05 05.06.2026
В ФРГ высказались о готовности обсуждать переговоры с Россией по Украине

Хилле: Германия не готова обсуждать переговоры с Россией по Украине

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Германии на данный момент не готовы обсуждать вопросы представительства и места проведения возможных переговоров с Россией по Украине.
  • По словам представителя кабмина ФРГ Себастьяна Хилле, такая позиция германских властей связана с отсутствием готовности к переговорам по Украине со стороны России.
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Власти Германии не готовы на данный момент обсуждать вопросы представительства и места проведения возможных переговоров с Россией по Украине, сообщил представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле.
"Мы готовы сопровождать любые (переговорные - ред.) процессы. Но конкретные вопросы о месте (переговоров - ред.) или, возможно, лицах на данный момент не поднимаются", - заявил Хилле на правительственном брифинге в Берлине.
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По его словам, такая позиция германских властей связана с якобы отсутствием готовности к переговорам по Украине со стороны России.
При этом он утверждал, что Европа открыта для "серьезных переговоров" с Россией, а устойчивый мир на Украине может быть достигнут, по его словам, только при участии в этом процессе европейцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, сказал, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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